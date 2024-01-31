Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki milletvekiliğinin düşürülmesi kararı TBMMde okunurken CHP, PKKnın siyasi ayağı DEM Parti ve TİPli milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Anayasa kitapçığı fırlatan ismin CHPnin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı. CHPli ismin 2019 yerel seçimleri öncesi PKKdan oy istediği konuşması yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bozdağa kitapçık fırlatılmasına tepki göstererek, TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır. ifadelerini kullandı.