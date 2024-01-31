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Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı! / 30.01.24

Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı! / 30.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı! / 30.01.24

Takvim 00:58
02

Gezi tutuklusu Can Atalay'ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu | Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlattılar / 30.01.24

Takvim 00:58
03

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz / 30.01.24

Takvim 40:54
04

Evlenene en az 60 bin lira: Ocak zammı çeyiz desteğine nasıl yansıdı? Kimler, ne kadar ödeme alabilecek?

Takvim 00:41
05

Çalışan emeklilere ikinci tazminat: Yeni iş sözleşmesi nasıl yapılır? Çalışmaya devam edenlerin kıdem hakları nasıl uygulanıyor?

Takvim 00:53
06

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Şehitlerin üzerine villa dikmişler / 31.01.24

Takvim 01:52
07

Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu / 31.01.24

Takvim 00:50
08

ABD Başkanı Joe Biden İran'a vereceği karşılığı düşünürken Tahran'dan mesaj geldi! Beyaz Saray'a tehdit gibi uyarı / 30.01.24

Takvim 01:10
09

Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek / 30.01.24

Takvim 00:00
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