Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelana dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi / 13.08.21

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Son dakika haberi... Karadeniz Bölgesi sel felaketiyla boğuşurken Meteoroloji'den bazı illerimiz için çok kritik uyarılar geldi. Yapılan açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiği belirtilirken, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre yurt genelinde hava durumu tahmini.