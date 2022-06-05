Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şok iddia! Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı / 05.06.22

CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında şoke neden bir iddia geldi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan Recep K.’nin, İstanbuldan Ankaraya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmış geçtiğimiz günlerde ise bu sefer BELKA’da çalışanı Şener D.’nin belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Olayın yankıları sürerken bir uyuşturucu olayı daha ortaya çıktı. Adres bu sefer belediyenin başka bir şirketi ANFA’da bahçe bakım elemanı olarak çalışan Emre K.’nin uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilirken uyuşturucu ticareti yapma ve 3 adet asayiş kaydının olduğu öğrenildi.