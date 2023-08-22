Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapan Adnan Tatlısu büyük bir rezilliğe imza attı. Adnan Tatlısunun sosyal medyaya düşen görüntülerinde bir belediye personeline telefonda küfürler yağdırdığı ve işten kovduğu görüldü. Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İnsanlara çektirdiğiniz bu zulme inşallah 6 ay sonra Ankaralı hemşerimizle birlikte son vereceğiz. Bu korku saltanatınız son bulacak ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.