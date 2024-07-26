Ankara - Şam arasındaki normalleşme zemini arayışları sürüyor. Başkan Erdoğanın Esada davetimiz olabilir. Putinin Türkiyeye ziyareti yeni sürecin başlangıcı olur açıklaması sonrası Moskovada Putin ve Esad bir araya geldi. Suriye Devlet Başkanı Olası beklentiler ve senaryoların istişaresi derken Kremlin de Suriye - Türkiye temasları gündemimizde duyurusu yaptı. Öte yandan Rus diplomatlar Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verdi. Rusyanın resmi haber ajansında ise Türkiye ve Suriye arasındaki buzlar çoktan kırıldı yorumları yapıldı.