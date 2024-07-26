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Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: "Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı" / 26.07.24

Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: "Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı" / 26.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: "Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı" / 26.07.24

Takvim 03:00
02

Türkiye'nin girişimleri sonrası Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta / 26.07.24

Takvim 06:21
03

Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor / 26.07.24

Takvim 04:45
04

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı / 26.07.24

Takvim 06:48
05

ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak? / 26.07.24

Takvim 02:34
06

Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama / 26.07.24

Takvim 02:10
07

Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi: La Liga'nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu / 26.07.24

Takvim 05:50
08

SGK'ye prim borcu olan CHP'li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL'lik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler / 26.07.24

Takvim 06:07
09

Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller / 26.07.24

Takvim 03:25
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