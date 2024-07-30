Türkiye - Suriye arasında tesis edilen yeni dönemde süreç nakış gibi işleniyor. Ankara - Şam - Moskova üçgeninde arka kapı diplomasisi yoğunlaştı. Artık Başkan Erdoğan - Esad görüşmesinin nerede olacağı ve şartları konuşulmaya başlandı. Tarihi zirve için 3 lokasyon ön plana çıkıyor. Yoğunlaşan diplomatik girişimlere müteakip Erdoğan - Esad görüşmesi için günler sonrasını işaret eden bir tarih verildi. Ruslar da Olumlu gelişmeler hızlandı. Türkiye ve Suriye arasında buzlar çoktan kırıldı deyip görüşme olacağını teyit etti. ABD ve İran ise Ankara - Şam normalleşmesinin karşısında konumladı.