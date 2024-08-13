Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışları hız kazandı. Artık Başkan Erdoğanla Esadın nerede ve ne zaman görüşeceği konusu tartışılıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısının yapılabileceğini söyledi. Güler, Türkiyenin Suriyeden çekilmesine yönelik sorulan soruya ise Türkı̇ye Surı̇yeden çekı̇lmeyı̇, ancak yenı̇ anayasa kabul edı̇ldı̇kten, seçı̇mler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebı̇lı̇r yanıtını verdi. Bakan Güler, NATOdan F-16lara kritik konu başlıklarında önemli mesajlar verdi.