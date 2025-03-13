Türkiye’nin sınır güvenliği açısından kritik bir gelişme yaşandı: Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, terör örgütünün Suriye’den tasfiyesini öngören 8 maddelik anlaşmaya imza attı. Bu mutabakatla YPG/SDG, devlet kurumlarına entegre olurken, petrol sahaları ve sınır geçişleri Şam yönetimine devredilecek. Peki, Ankara bu imzaya nasıl bakıyor? Anlaşma Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olumlu bir adım olarak görülürken Mehmetçiğin Suriye’de kalmaya devam edip etmeyeceği sorusu da yanıt buldu...