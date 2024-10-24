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Ankara TUSAŞ'a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe / 24.10.24

Ankara TUSAŞ'a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe / 24.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ankara TUSAŞ'a zamanlaması manidar terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var... Açıklamalar peş peşe / 24.10.24

Takvim 00:32
02

FETÖ'de "sosyal" çöküş: Bold Medya ve Turkisminute siteleri hacklendi! / 24.10.24

Takvim 01:40
03

Siyasette 'Öcalan' polemiği! Dervişoğlu kürsüden urgan attı Bahçeli o ipi odasına astı / 24.10.24

Takvim 03:14
04

Rams Park'ta sürprize izin yok! Galatasaray Elfsborg'u 4-3 yendi / 24.10.24

Takvim 05:53
05

FETÖ propagandası yapan Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı! İlk skandalı değil... Bunu kim koruyor? / 24.10.24

Takvim 04:31
06

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Bahçeli, CHP, DEM ve Demirtaş / 24.10.24

Takvim 06:57
07

CANLI | İsrail gece Beyrut'a bomba yağdırdı! Bomba iddia: İran'a saldırı an meselesi / 24.10.24

Takvim 00:25
08

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş! / 24.10.24

Takvim 03:08
09

MSB açıkladı: Suriye ve Irak'taki 32 terör hedefi imha edildi / 24.10.24

Takvim 01:49
10

Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: "Hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" / 24.10.24

Takvim 05:27
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