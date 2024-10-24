Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin TUSAŞ Ankaradaki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit sayısının 5e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Yerlikaya, Büyük ihtimalle PKKnın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız dedi. Yapılan açıklamada, hain saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri belli olduğu zaman açıklama yapılacağı ifade edildi. Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.