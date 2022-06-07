Ankara ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var / 07.06.22

Son dakika haberi! Emniyet güçlerinin FETÖ ile mücadelesi devam ediyor. İstanbulda merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri belirlenenler hakkında gözaltı kararı verilirken çok sayıda şüpheli yakalandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.