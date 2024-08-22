Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Ankara ve Bolu valileri bölge de incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde yangının insan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Kavacık ve Demirler köyünden 123 kişinin tahliye edildiği belirtilirken vatandaşların güvenli bölgede olduğu bildirildi. Yangına karadan müdahale sürüyor havadan müdahale ise yapılamıyor. Öte yandan Bolunun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü sakinleri yangının elektrik direğinden çıkmış olabileceğini ifade etti.