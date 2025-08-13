Başkan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürcistanla ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Erdoğan, görüşmelerde bölgemizde ve uluslararası arenadaki bütün gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, Dış politika ve güvenlik alanlarında tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz ifadelerini kullandı.