Ankara tarihi bir güne şahitlik etti. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarusun cezaevlerinde bulunan 26 esir takas edildi. Takas edilen isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı. Tarihi casus takasının diyalog sürecinden lojistik planlamasına her safhasını MİT yönetti. Rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİTin onayı ve talimatları ile yerleştirildi. ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Müzakerelerde bizimle birlikte duran Türkiyeye minnettarım ifadelerini kullandı. Bir teşekkür de Kremlinden geldi. Dışişleri Bakanlığı takasın tamamlandığını duyururken Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir açıklamasında bulundu. İşte Ankaradaki dev esir takasının perde arkası...