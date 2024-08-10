Ankara otobüs kazası son dakika haberleri... Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, İlk tespitlere göre kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu. dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kazayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi. Otobüsün kaza yapmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan yaralı kurtulan otobüsün ikinci şoförü, Bilkent Şehir Hastanesindeki tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına alındı.