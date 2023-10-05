Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankarada yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiyenin tavrının net olduğunu hatırlatmış, Irak ve Suriyede PKK/YPGye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiyede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek. Abbasinin Türkiyeye gelmesini A Haber canlı yayınında değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bunun bir operasyonun işareti olduğunu ifade etti.