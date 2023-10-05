×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Ankara'da güvenlik zirvesi! Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı MSB'de bir araya geldi / 04.10.23

Ankara'da güvenlik zirvesi! Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı MSB'de bir araya geldi / 04.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ankara'da güvenlik zirvesi! Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı MSB'de bir araya geldi / 04.10.23

Takvim 02:14
02

Irak'ın kuzeyine 4 günde 3'üncü harekat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 22 terör hedefine bomba yağdı / 04.10.23

Takvim 02:05
03

CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasını bu kez TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan çürüttü! İftirayı atanlara sert tepki: "Müfterinin ahlakı olmaz" / 05.10.23

Takvim 02:48
04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM tepkisi: Tarihte böyle bir hakarete imza atan ikinci kişi yok / 05.10.23

Takvim 02:08
05

Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'dan tahliye sonrası yeni skandal! Terör sevicilere özgürlük diye böğürdü / 05.10.23

Takvim 02:25
06

Atılan adımlar yabancının Türkiye algısını pozitife çevirdi: Yurt dışından yatırım talebi yağıyor!

Takvim 02:36
07

CHP yandaşı sözde edebiyatçı Ataol Behramoğlu yine lağım kustu! Osman Kavala, Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu / 05.10.23

Takvim 03:20
08

Nerede bölücü orada Kemal! Ayşenur Arslan'ın skandalına arka çıkıp RTÜK'ü hedef aldı / 05.10.23

Takvim 02:06
09

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu / 04.10.23

Takvim 00:58
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı