Ankara'daki cemevi provokasyonunda tutuklanan Ahmet Ozan K.'nın ifadesi ortaya çıktı / 03.08.22

Ankara Mamakta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankayada bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezine Ahmet Ozan K. tarafından yapılan provokatif saldırıya tepki yağarken, olayın aydınlatılması için devam eden çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğerleri ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öteye yandan tutuklanan Ahmet Ozan K.nın ifadesi ortaya çıktı. Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim.Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım” dedi.