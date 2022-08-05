Son dakika haberi! Ankaradaki 2 cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfına yapılan saldırıyla ilgili polisin kısa sürede yakaladığı Ahmet Ozan Karaca tutuklandı. Zanlının tutuklanmasının ardından saldırının planlı yapıldığı ortaya çıktı. Cemevi saldırısının detaylarında şok bilgiler yer aldı. Öte yandan Karacanın irtibat kurduğu tespit edilen Baver G., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde ise, Aradığımda beni tehdit etti. Sen kendinde değilsin dedim, Bana bekle ecelin geliyor şeklinde mesajlar attı. Bu olayla ilgili bir alakam yok dedi.