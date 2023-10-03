TBMMnin 28inci dönem 2nci yasama yılının açılışı nedeniyle düzenlenecek törenden saatler önce Ankarada İçişleri Bakanlığına bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralanmıştı. Yaşanan terör saldırısıdan kısa bir süre sonra ise PKKnın siyasi ayağı HDP zaman ayarlı küstah bir tehditte bulundu. Terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, açıklamasında,Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir” ifadelerini kullandı.