Son dakika haberine göre, Ankaranın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın İsveçe NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATOya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. ifadelerini kullanmıştı. Karar sonrası konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istiyorum. diyerek adeta yalvardı.