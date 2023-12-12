Son dakika haberi! Süper Ligin Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Melere yumruk atıldı. Melere yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Melerin yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Melere saldırı soruşturmasında MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Öte yandan Hastaneden Melerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Melerin kendisini ziyarete gidenlere Benden bu kadar diyerek hakemliği bırakacağını söylediği iddia edildi.