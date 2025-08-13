×
7/24 Dinle Takvim
Ankaralılar ücretli halı saha uygulamasına tepki gösterdi! "Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez” / 13.08.25

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 05:18
02

Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar / 13.08.25

Takvim 05:59
03

SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği

Takvim 03:22
04

Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi

Takvim 06:22
05

15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi / 12.08.25

Takvim 03:23
06

Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı! / 12.08.25

Takvim 02:31
07

Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek

Takvim 02:53
08

Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!

Takvim 02:32
09

İstanbul'da 5 gollü resital! Eyüpspor - Konyaspor: 1-4 | MAÇ SONUCU / 11.08.25

Takvim 01:53
