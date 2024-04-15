Ankara - Washington - Tahran hattında üst düzey misilleme teması gerçekleşti. İran, İsraile saldırmadan önce Türkiye üzerinden ABD ile irtibata geçti. ABD ise İrana Belirli sınırlar içinde bir operasyon olsun şeklinde yanıt verdi. Gelişmeye müteakip Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yaşanan hadise öncesinde İran ve ABD makamlarıyla görüşerek itidal çağrısında bulunmuştuk. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, tepkilerin orantılı olması yönünde gerekli girişimler yapılmıştır ifadelerine yer verildi.