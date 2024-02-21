Yerel seçimlere 39 gün kaldı. Cumhur İttifakının İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbulun sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda sahada aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Murat Kurum katıldığı canlı yayınnda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, muhalefetin 2 ay önce anketlerde 8-10 puan öndeyiz iddialarına yapılan son anket sonuçlarını açıklayarak cevap verirken CHP ve DEM Parti arasındaki Kent Uzlaşısı noktasında da kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları...