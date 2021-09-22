Anne ve babasını Müge Anlı'da bulan Vedat Alexander ilk isteğini anlattı! Önce sünnet ardından... / 22.09.21

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Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına çıkarak 33 yıl önce cami avlusuna bırakıldığını ve anne babasını aradığını söyleyen Vedat Alexander, anne ve babasına kavuşmuşu. Vedat Alexander programda 19 kardeşi olduğunu öğrenmiş ve duygusal anlar yaşanmıştı. Anne Fatma Korhan "Her İzmir'e gidişimde onları bıraktığımız camide oturup saatlerce ağlardım. O duvarları, yerleri koklardım." diyerek duygularını dile getirdi.