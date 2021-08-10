Antalya ve Muğla'da orman yangınları 127 bin hektar alanı kül etti! Zarar 2 milyar TL'nin üzerinde / 10.08.21

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Son dakika haberleri... Antalya ve Muğla'da 2 hafta önce başlayan orman yangınlarında 127 bin hektar alan kül oldu. 15 bin dekarın üzerinde tarla, bahçe ve sera yangı. 7 bine yakın büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan öldü. Tüm felaketin ekonomik olarak verdiği zarar ise 2 milyar TL'nin üstünde. İşte Antalya ve Muğla'daki yangınların ekonomik zararı ve yarların sarılması için alınan önlemler...