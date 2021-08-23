Antalya yangınıyla ilgili kan donduran ses kaydı sonrası yeni gelişme! Ağabeyden şok sözler / 23.08.21

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Antalya AKseki'de başlayarak Manavgat'a sıçrayan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan Ali Y.'yi, sevgilisi Özlem T.'nin telefonundaki ses kaydıyla ihbar ettiği ortaya çıktı. Ali Y.'nin ağabeyi Alaattin Y. ise kardeşiyle ilgili olarak, "Kardeşim boşboğazdır. Alkol alır ve nerede bir gündem varsa 'ben yaptım' der. Dikkat çekmek için yapar" dedi. İhbar eden sevgili Özlem T. ise Ali Y.'nin madde bağımlısı olduğunu söyleyerek, "Ali, önceden de madde kullanırdı. Ancak en son gördüğümde, madde bağımlığının ileri düzeyde olduğunu gördüm. Onun madde parası için orman yakacağını düşünmezdim ama son gördüğüm haliyle yapabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.