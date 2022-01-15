Antalya'da CHP belediyeciliği örneği! Kumluca'da vatandaşlar belediyeden destek bulamayınca kendi işini kendi halletti / 15.01.22

CHPnin beceriksiz belediyecilik anlatışı bu kez Antalyada kendini gösterdi. Kumluca ilçesinde sağanak yağmurlar nedeniyle bozulan yollar mahalle sakinleri tarafından imece usulü ile tamir ediliyor. Belediyeyi defalarca aradıklarına rağmen yardım görmediklerini söyleyen vatandaşlar iş makineleriyle yollara toprak döküyor. Mahalle sakini Yusuf Uysal, “Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar’a da söyledik. Gelen giden yok. Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü” dedi.