Antalya'da komşu evler yanarken CHP’li Başkan Şükrü Sözen villasını korudu! / 09.08.21

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler mahallesi yangınla küle döndü. Mahallede yanmayan tek yer CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık villası. İddiaya göre Sözen, 8.5 dönüm arazideki evini mahalleyi yakan alevlerden belediyenin araçlarını kullanarak korudu, çevresini temizletti. Bölge halkı adaletsizliğe isyan ederken AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Sözen'i istifaya çağırarak, "Sadece kendi evini korumaktan başka hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı o koltukta oturmamalı bence." dedi.