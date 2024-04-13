Antalyanın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. Facianın yaşandığı teleferikte geçmişte de acı bir olay yaşandığı belirlendi. 7 Mayıs 2022 tarihinde 30 metre yükseklikteki teleferik kabinlerinin bakımını yapan 26 yaşındaki işçi Enes Temelin düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan teleferik kazasının anbean cep telefonu kamerasına kaydedildiği ortaya çıktı. İşte o anlar...