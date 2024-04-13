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Antalya'da teleferik faciası | Panik anları anbean kaydedildi! Teleferik sabıkalı çıktı / 13.04.24

Antalya'da teleferik faciası | Panik anları anbean kaydedildi! Teleferik sabıkalı çıktı / 13.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Antalya'da teleferik faciası | Panik anları anbean kaydedildi! Teleferik sabıkalı çıktı / 13.04.24

Takvim 06:50
02

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattığını açıkladı: 50'den fazla roket fırlatıldı | ABD'den tehdit: İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık / 12.04.24

Takvim 05:18
03

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı... / 13.04.24

Takvim 06:57
04

Avustralya’da alışveriş merkezinde saldırı: Ölü ve yaralılar var / 13.04.24

Takvim 01:05
05

Ankara'ya teknoloji üssü! 5 yıl içinde faaliyete geçecek! Türkiye'nin en büyüğü olacak / 13.04.24

Takvim 02:45
06

Miçotakis, Türkiye hakkında konuştu: Bela istemiyoruz! Adalarda Türk akını... / 13.04.24

Takvim 04:20
07

Orta Doğu'da yüksek gerilim | İran medyası dünyaya duyurdu: İsrailli iş insanına ait gemiye el konuldu / 13.04.24

Takvim 07:06
08

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk açıkladı! CHP'li Lütfü Savaş tefecilerden bile borç almış / 13.04.24

Takvim 02:05
09

İçişleri Bakanlığından İstanbul ve Ankara için "kamyon, çekici ve tanker" kararı! Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu açıklandı / 13.04.24

Takvim 02:30
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