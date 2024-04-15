Antalyanın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik faciasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza anını mahsur kaldıkları kabinde telefonu ile görüntüleyen üniversite öğrencisi ve annesi, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Üniversite öğrencisi Nur Çeken, Koptuk ve düşeceğiz sandım. Altımız da yamaçtı. Öleceğiz diye düşünmeye başladım. Hemen 112yi arayarak yardım istedim. Olayın büyüklüğünü ilk başta anlamadık. Teleferik hata tespit ettiğinde kendini kilitliyormuş. Biz de öyle bir şey sandık. Bu sırada annemi ve kuzenimi sakinleştirmeye de çalıştım. O anda bir halata çarptığımız için kabin camımız patladı. Çok korktuk ve hala o korkuyu atlatamadık. diye konuştu.