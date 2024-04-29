Antalyadaki Limak International Hotels & Resorts, yabancı internet sitesinden rezervasyon yapan turistin Türk olduğunu anladı. 4 bin 178 TL milliyet farkı ücreti aldı, olay büyük tepki topladı. Otel haberlere ilişkin, Yanlış anlaşılmalara sebep olan milliyet farkı ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. açıklamasını yaptı. Açıklama, rezervasyonun İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiyeden iki kişi adına yapıldığı ancak bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu bildirildi. Yaşanların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan açıklamada, Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır. denildi.