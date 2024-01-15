Son dakika haberi! Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkelin attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Soykırıma destek veren futbolcunun yaptığı hareket büyük tepki çekerken Antalyaspor, katil İsrail propagandası yapan Jehezkeli kadro dışı bıraktı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, skandal olay sonrası oyuncunun sözleşmesinin fesh edileceğini bildirdi. Jehezkel hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken soykırımcı soykırım destekçisi Jehezkel gözaltına alındı. Gazzede yapılan soykırıma destek veren futbolcunun ifadesi ortaya çıktı.