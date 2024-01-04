Son dakika haberi! 2024 asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaş zammına çevrilmişti. Memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu. Açıklanan oranla birlikte sosyal desteklerden tazminatlara, bedelli askerlik ücretine kadar pek çok alana yansıyacak. Peki, maaşları kim, ne zaman alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında açıkladı.