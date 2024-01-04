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Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?

Takvim 03:03
02

Yeni yılla birlikte sosyal desteklere memur zammı: Kimler yararlanacak?

Takvim 03:21
03

Beyrut’tan sonra İran! İsrail 7 Ekim hezimetini unutturmak için resmen çırpınıyor: Mossad şefi resmen itiraf etti… / 03.01.24

Takvim 02:20
04

İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var? / 03.01.24

Takvim 02:37
05

Ziyaret ileri tarihe ertelendi | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı / 03.01.24

Takvim 01:46
06

Emekçiyi kovup HDPKK'lıları işe alan Mersin Belediyesi'ndeki soruşturma mağdurlara umut oldu! Yüreğimize su serpildi / 04.01.24

Takvim 02:17
07

Yargıtay'dan Can Atalay kararı: AYM'nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri yok / 03.01.24

Takvim 02:09
08

AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız / 04.01.24

Takvim 01:29
09

Necip Hablemitoğlu suikastının firarisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı / 03.01.24

Takvim 04:38
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