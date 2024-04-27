İspanya La Liganın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedada konuk oldu. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Arda Güler, Real Madriddeki kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk 11de çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, Arda Güler, Real Madridi sırtlıyor, Madridin en iyisi Arda, Madridin gelecek vaat eden Türkü kendini gösterdi ifadelerini kullandı. Öte yandan Güler attığı golle kulüp tarihine geçti.