Arkadaşından gelen linke tıkladı hayatı karardı! Uykusunda soyuldu ruhu bile duymadı / 18.02.22

Son dakika haberi... Son dönemde dijital dünyada dolandırıcılık olayları hızla artıyor. Özellikle çeşitli reklamlarla ya da çalınan hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları birçok kişiyi mağdur ediyor. Bunlardan birini de K.H. isimli vatandaş yaşadı. Arkadaşının hesabından gelen linke tıklayan K.H.nin bir gecede hayatı karardı. Telefona yerleştirdikleri bir yazılımla telefonu ele geçiren dolandırıcılar mobil bankacılılık uygulamasına giriş yaparak 82 bin liralık kredi çekti. İşlemi tamamlayan dolandırıcılar, bankadan gelen onay mesajlarını, telefon görüşmelerini silip arkada delil bırakmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkış yaptı.