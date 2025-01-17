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Arktik'teki "paylaşım" savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi? / 16.01.25

Arktik'teki "paylaşım" savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi? / 16.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arktik'teki "paylaşım" savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi? / 16.01.25

Takvim 05:27
02

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! / 16.01.25

Takvim 03:48
03

Cemil Bayık ve Ferhat Abdi birbirine düştü! İran YPG için sipere indi bir de üstüne kamikaze İHA verdi: Tişrin'de PKK-Tahran flörtü / 16.01.25

Takvim 04:29
04

Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler / 16.01.25

Takvim 03:02
05

Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11'i belirledi / 16.01.25

Takvim 02:46
06

Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var? / 16.01.25

Takvim 07:02
07

Fransa neyin peşinde: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye İHA verdiler! / 16.01.25

Takvim 06:13
08

Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de! / 16.01.25

Takvim 06:01
09

Başkan Erdoğan'dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 16.01.25

Takvim 07:06
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