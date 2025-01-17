ABDnin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland adasının ABDnin kontrolüne girmesini istediğini ifade etmişti. Trump, ABDde 2017-2021 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde de Grönlandı satın almaya çalışmış ancak hem ada yönetimi hem de Kopenhag hükümeti, Grönland satılık değil mottosuyla teklifi geri çevirmişti. Peki, Trump Grönlandı satın alabilir mi? Bir kıyı devleti genişletilmiş kıta sahanlığını nasıl talep eder ve kim belirler? İşte Trumpın ABD kontrolüne girmesini istediği Grönlandın önemi.