Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Darülacezenin gruru kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz dedi. Erdoğan, Riyad Zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun açıklamalarından rahatsız olan Netanyahuya Netanyahu almış 2 bakanını yanına açıklama yapıyor, çok rahatsız olmuş, Fransa Devlet Başkanı Macron açıklamaları onu rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçen gün? Ey Netanyahu şuan senin iyi günlerin! Sen gidicisin ifadelerini kullandı.