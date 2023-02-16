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7/24 Dinle Takvim Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık" / 16.02.23
Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık" / 16.02.23

Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık" / 16.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arnavutluk'tan 'Türkiye Tek Yürek'e 1 milyon Euro'luk bağış: "Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın 2019'da bizler için yaptıklarını unutmadık" / 16.02.23

Takvim 01:18
02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıkladı: Yardımlar hesaplara yatamaya başladı! Elazığ için flaş karar... / 16.02.23

Takvim 03:00
03

Avrupa Parlamentosu'nda rezil görüntüler! PKK'lı teröristler terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını astı / 16.02.23

Takvim 02:06
04

Türkiye Tek Yürek! Turkuvaz Medya yayınında deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı? / 16.02.23

Takvim 04:06
05

Başkan Erdoğan, 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na katıldı: Bu yükün altından kalkacağımızdan şüphe duymuyorum / 16.02.23

Takvim 03:28
06

Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu / 16.02.23

Takvim 01:56
07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti / 15.02.23

Takvim 01:28
08

CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler / 15.02.23

Takvim 02:03
09

Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı / 15.02.23

Takvim 03:42
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