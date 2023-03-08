İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlunun adaylığı ilanındaki asık suratı ve yaşanan kaosun gölgesinde bugün Fatih Altaylının konuğu oldu. Akşener, Altaylıya Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi övgüsünde bulundu. Ancak Akşenerin unuttuğu arşivin unutmadığı bir detay var idi... Fatih Altaylı 1997de kaleme aldığı Örtbas eden Yüksel değil, Akşener başlıklı köşe yazısında hakaretvari söylemlerde bulunmuş, Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener... demişti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.