Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalayı AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Atalay, Perşembeye varmadan neticeleneceğini düşünüyorum. Bizim talebimize yakın bir rakamı konuştuk. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi ümit ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haberde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin asgari ücrete yönelik öenmli açıklamalarda bulundu.