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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarih verdi / 20.06.23

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarih verdi / 20.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarih verdi / 20.06.23

Takvim 02:53
02

EYT'liye prim formülü! Kimler hangi tarihlere dikkat etmeli? Daha az ödeme için ne yapmalı?

Takvim 02:51
03

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı pozisyon aldı! İmamoğlu'na 'Delege bizde, karar bizde' ayarı: Faik Öztrak'tan "İşine bak Ekrem" mesajı / 20.06.23

Takvim 03:47
04

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'den tuhaf açıklama: Kafa bulmak için söyledim / 20.06.23

Takvim 00:00
05

İYİ Parti'nin 'CHP'siz yerel seçim' planı deşifre oldu! Akşener'in sağ kolu Turhan Çömez: "Sonuç alacak adımlar atacağız" / 20.06.23

Takvim 02:29
06

Galatasaray'dan İspanyol yıldız Angelino’ya dev teklif! Yöneticiler kolları sıvadı... / 20.06.23

Takvim 01:14
07

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak" / 20.06.23

Takvim 00:45
08

ABD ve Çin arasında 5 yıldan sonra bir ilk! Balon krizi nedeniyle ertelenen ziyaret gerçekleşti / 19.06.23

Takvim 01:24
09

CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım" / 19.06.23

Takvim 03:20
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