Asgari ücret maratonunda ilk zam teklifi TÜRK-İŞten geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tekliflerinin 29 bin 583 lira olduğunu bildirdi. Uzmanlar asgari ücretin 24 bin TL bandının altına düşmeyeceğini ifade ederken konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör olası senaryoları yazdı. Güngör, Biliyorsunuz, asgari ücreti belirlemekle görevli komisyon, işçi, işveren ve hükümet cephesinden beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Rakamın geçerli olması için 15 üyeden 10 kişinin asgari ücreti onaylaması yetiyor. dedi. Öte yandan TÜRK-İŞin teklifi sonrası geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gözler Başkan Erdoğanın asgari ücret konusunda vereceği mesajlara çevrildi.