Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret için yapılan ikinci toplantıda TÜİK’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, işverenlerin görüşleri alındı. Türk-İş’ten de ’Asgari ücrette geçim koşulları dikkate alınsın’ açıklaması geldi. Pazarlıkta üçüncü tur da bu hafta olacak. Gözler TİSK’in teklifine çevrilmiş durumdayken, yeni asgari ücret için hangi formüllerin masada olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.Pazarlık hangi oranla başlayacak? Asgari ücret zammıyla birlikte hangi kalemler artacak? İşte detayları...