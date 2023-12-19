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Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

Takvim 02:31
02

100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması / 18.12.23

Takvim 01:58
03

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Takvim 01:16
04

Hawaii’de 100 milyon dolarlık lüks kale: Mark Zuckerberg’in sığınağına tepki yağıyor! Dünya hangi felakete gebe? The Economist, the Simpsons, the Last of Us… / 18.12.23

Takvim 02:24
05

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Takvim 02:13
06

GQ Man Of The Year 2023'de Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten Gazze'ye destek! İşte geceye damga vuran o konuşma... / 18.12.23

Takvim 02:22
07

Bravo 'aziz'im! Nobel ödüllü Aziz Sancar, gençlere yine yol gösterdi / 19.12.23

Takvim 00:49
08

Başıboş sokak köpeği probleminin nedenleri neler? Uzman isimler yanıtladı! / 19.12.23

Takvim 02:49
09

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Takvim 00:34
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