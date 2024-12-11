İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak. dedi. Asgari ücrette 2.toplantının 16 Aralıkta olacağı bildirildi. Çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek asgari ücret için artış tahminleri yüzde 25’ten başlıyor, yüzde 44’e kadar çıkıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, taraflar ne söylüyor? İşte asgari ücret zammı için konuşulan senaryolar...