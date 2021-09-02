Aşı olmayan 14 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları görüldü: Mutlaka aşı olması gerekiyor / 02.09.21

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Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) aşılama yaşı her geçen gün düşerken aşı olmayan çocuklarda da ciddi akciğer tutulumları görülmeye başladı. 12 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan hastalara artık aşılama yapılabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşı olmamış kronik rahatsızlığı olan 14 yaşındaki bir çocuğun akciğerlerinde oluşan ciddi tahribatı gözler önüne serdi. Haberin detayları...