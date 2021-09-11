Aşı olmayan hastaların sözleri hastalıktan daha can yakıcı! İşte o konuşmalar / 11.09.21

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Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken salgınla en büyük mücadele ise aşı olmak. Ancak yoğun bakımlar aşı olmayı tercih etmeyenlerle dolu. 11 yıldır yoğun bakımlarda çalışan ve 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 'Yılın Doktoru' seçilen Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan, kendi tercihi olarak aşı olmadığı için yoğun bakımlarda en büyük pişmanlıkları yaşayan hastaların, en son anlarının, en acı tanıklarından sadece biri. İşte koronavirüs hastalarının o son dakikalarında ölmeden belki birkaç gün, belki de birkaç saat önce Sevgi doktorla paylaştıkları en acı vasiyetler...