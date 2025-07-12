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Asıl süreç şimdi başlıyor! PKK silah bıraktıktan sonra neler olacak? Türkiye, Irak ve Suriye denklemi / 11.07.25

Asıl süreç şimdi başlıyor! PKK silah bıraktıktan sonra neler olacak? Türkiye, Irak ve Suriye denklemi / 11.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Asıl süreç şimdi başlıyor! PKK silah bıraktıktan sonra neler olacak? Türkiye, Irak ve Suriye denklemi / 11.07.25

Takvim 06:48
02

FETÖ’cülerin ilk ihaneti gezi kalkışmasıydı! “Yakın” talimatını hain amir verdi / 12.07.25

Takvim 02:07
03

Manavgat Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in rüşvet ajandası! / 12.07.25

Takvim 02:44
04

Temmuzda ek ödeme sınırı yükseldi: Emeklilerin ek ödemeleri arttı

Takvim 03:12
05

Terörsüz Türkiye temasları... PKK silah yaktı telefonlar peş peşe geldi: Pervin Buldan ve Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a telefon / 11.07.25

Takvim 01:27
06

Adem Soytekin'e "etkin pişmanlık" tahliyesi! İmamoğlu'nun kasası İBB'deki vurgunu itiraf etti... "Eko"sistemin sıvası döküldü / 11.07.25

Takvim 02:35
07

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile görüştü! "Savaşın bitmesi için fırsatlar heba edilmemeli" / 11.07.25

Takvim 00:51
08

Zamlı emekli maaşları haftaya hesaplarda

Takvim 02:46
09

İmamoğlu rüşvet pazarlığını bizzat takip etti! Tanık iş insanı Yadoğlu o anları kaydetti / 11.07.25

Takvim 02:58
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