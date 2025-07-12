PKK’nın silah bırakma kararıyla Türkiye, yarım asırlık terörle mücadelesinde tarihi bir aşamaya geçti. Erdoğan ve Bahçeli’nin iç cephe çağrılarıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, ilk olarak Irak’ın Süleymaniye kentinde başladı. İlk adımdan sonra, örgüt mensuplarının Irak içlerine dağılması bekleniyor. Türkiye içindeki 200’den az PKK’lının nasıl silah bırakacağı üzerinde ise MİT ve TSK birlikte çalışıyor. En kritik direnç Suriye cephesinde; SDG-PKK-YPG yapısının elebaşı Mazlum Abdi, ABD’nin baskısıyla Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine girdi ancak anlaşmayı uygulamıyor. Peki ilerleyen süreçte neler olacak?