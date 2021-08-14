Aşılama haritasında batı illeri "maviye" büründü! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama / 14.08.21
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir" açıklamasında bulundu.