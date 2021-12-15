Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatin fiyatı arttığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar... / 15.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın dünyada tedarik zinciri iflas etmesi sonrası küresel piyasada oluşan fırsatı değerlendirerek üretim odaklı yeni para politikasıyla enflasyona karşı çalışanı ezdirmemek için asgari ücret artırımını kötüleyen Özgür Demirtaşın ekonomiyi anlatmaktan ziyade siyaset yapması dikkat çekti. Dün çıktığı bir yayında agresif bir dil kullanan Demirtaşın ısrarla faiz artırımını istemesi ve sığ bir dille iktidarı eleştirmeye çabalaması tepki topladı. Bu yayın ardından Batı destekli fondaş medya ve sosyal medyadaki ajans hesaplar tek bir elden düğmeye basılmış gibi Özgür Demirtaşı Twitter üzerinden destekledi. Fiyatı yarım milyonu aşan Rolex saati olan Demirtaş sosyal medya üzerinden şov yapmasıyla biliniyor. Haberin detayları...