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Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek / 29.10.23

Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek / 29.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek / 29.10.23

Takvim 02:28
02

Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz / 29.10.23

Takvim 03:25
03

TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğan'a 'çimariva' selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti / 29.10.23

Takvim 02:17
04

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti: 20 yılda 100 yıllık icraat / 29.10.23

Takvim 02:31
05

İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor! 55 bin hamile kadın zor durumda / 30.10.23

Takvim 02:20
06

Fenerbahçe Pendikspor'u 5 golle geçti! / 29.10.23

Takvim 02:58
07

BM'den 21 günün sonunda Gazze'de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler / 27.10.23

Takvim 03:54
08

Elon Musk Gazze için harekete geçti: Starlink aktifleştiriliyor / 28.10.23

Takvim 02:55
09

İsrailli gazeteci Edy Cohen'den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti! / 27.10.23

Takvim 02:02
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