Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası saatler 19.23ü gösterdiğinde 100. yıl hitabını gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazzede sergiliyoruz ifadelerini kullandı. Atatürkün hayallerini gerçekleştiren kadro olduklarını vurgulayan Erdoğan, Tüm dünyaya sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyetinin muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek dedi. Erdoğan sivil anayasa mesajı vererek Demokrasimizi darbe anayasısı utancından kurtaracağız şeklinde konuştu.