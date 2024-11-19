Türkiye, Suriyenin kuzeyine askeri harekat düzenlemeye hazırlanırken ABD ve Rusyanın altına imzasını attığı mutabakatta verilen sözler havada kaldı. Bölgede PKK/SDG palazlandıkça palazlandı. Durum öyle bir vaziyet aldı ki terör örgütü seçimle devletleşme hayaline bile kapıldı. Mehmetçik ve MİT ise hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki kirli bağlantılar ve hedefler tek tek tespit edildi. Öte yandan harekat hazırlıklarıyla eş güdümlü arka kapı diplomasisi hız kazandı. Bir de Ankara - Şam hattına takoz koymak isteyenler var... İşte Başkan Erdoğanın tarihi uyarısı ve bölgedeki bıçak sırtı durumun arka planı.